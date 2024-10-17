ABD'de Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Eden Çalışanlardan Yeni Siyasi Eylem Komitesi

ABD'de Gazze Politikası Üzerine Tepkiler Artıyor

ABD'de, Başkan Joe Biden yönetiminin Gazze'ye yönelik politikaları, bazı yetkililerin istifalarına yol açtı. Bu istifaların ardında ise Josh Paul ve Tariq Habash adlı eski bakanlık çalışanları, yeni bir siyasi eylem komitesi (PAC) kurarak dikkat çekiyor.

Yeni PAC Kuruluyor

Josh Paul, Ekim 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" Birimi Genel Müdürlüğü görevinden ayrılmıştı. Paul, The Hill gazetesine yaptığı açıklamada, eski Eğitim Bakanlığı çalışanı Habash ile birlikte Gazze ve Orta Doğu politikalarına odaklanan bu PAC'ı kurduklarını duyurdu.

Amacı ve Hedefleri

Paul, bu yeni PAC'ın, Amerikan yasalarının İsrail ile ilgili uygulanmasına dikkat çekeceğini belirtti. Ayrıca, seçilmiş politikacıların kamuoyunun değişen beklentilerine ayak uyduramadığını vurgulayarak, "Amerikalı seçmenler bu konuda net. Bu insani felakete ortak olmak istemiyorlar ve çoğunluk, Filistinli sivilleri öldürmek için kullanılan ölümcül silahların satışına son verilmesini istiyor," ifadelerini kullandı.

İstifalar ve Tepkiler

Biden yönetiminin Gazze'ye yönelik politikalarına tepki olarak istifa eden ilk isim olan Josh Paul'un ardından, Eğitim Bakanlığı Planlama Değerlendirme ve Politika Geliştirme Ofisinde çalışan Tariq Habash da ocak ayında benzer nedenlerle görevinden ayrıldığını açıklamıştı.