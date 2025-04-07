ABD'de Hamas Destekçisi Öğrencilere Vize İptalleri Süreklilik Kazandı

ABD'de Yabancı Öğrencilere Vize İptali Devam Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmelerini mümkün kılan kararnamesi sonrası, vize iptalleri tüm ülkede hız kazandı.

Ülkenin önde gelen üniversitelerindeki öğrenciler ve yeni mezunlar arasında yapılan vize iptalleri ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. California Üniversitesi (UCLA) Rektörü Julio Frenk, 6 mevcut öğrenci ve 6 mezunun vizelerinin iptal edildiğini doğruladı.

Diğer Üniversitelerden Durum

Benzer bir şekilde, California Berkeley Üniversitesi 6 öğrencisinin, Stanford Üniversitesi ise 4 öğrenci ve 2 mezununun vizelerinin iptal edildiğini duyurdu.

Geçen yıl Filistin'e destek gösterileriyle dikkat çeken Columbia Üniversitesi'nde öğrenim gören 4 uluslararası öğrencinin vizelerinin de iptal edildiği belirtiliyor.

Hükümet Yetkilileri Açıklıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 27 Mart günü yaptığı açıklamada, en az 300 yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini, bu öğrencilerin Hamas'a destek verdiklerini iddia etti.

Gözaltı süreçleri de dikkat çekiyor. Ülkede doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamında Massachusetts'teki evinden çıkarken sivil Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Daha önce, Filistinli aktivist ve Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil de gözaltına alınmıştı.