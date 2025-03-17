ABD'de Hortum ve Fırtınalar: 40 Can Aldı

ABD'nin orta ve güney kesimlerinde meydana gelen hortum ve şiddetli fırtınalar, hafta sonu en az 40 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama gibi eyaletleri etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, büyük bir felakete neden oldu. Yetkililerin açıklamalarına göre, 12'si Missouri'den olmak üzere farklı eyaletlerden toplamda en az 40 kişi bu doğal afetler sonucu yaşamını yitirdi.

Hafta sonu boyunca 9 eyalette farklı büyüklükte hortumlar meydana geldi. Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanı, fırtınalara bağlı olarak çıkan orman yangınlarında 400'den fazla evin hasar gördüğünü duyurdu.

Ulusal Hava Durumu Servisi, haftanın başı itibarıyla birçok eyalette şiddetli fırtınaların etkisinin azaldığını belirtirken, Georgia’nın doğusu ve Florida’nın kuzeyinde devam eden rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.