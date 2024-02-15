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ABD'de kanlı saldırı: Kutlamada ateşli saldırı düzelendi 1 ölü 21 yaralı

Kansas şehrinde 'Super Bowl Geçit Töreni' kutlamaları sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 3 şüpheliyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:16
ABD'de kanlı saldırı: Kutlamada ateşli saldırı düzelendi 1 ölü 21 yaralı

Super Bowl kutlamaları sürerken şehir meydanından silah sesleri yükseldi. Kansas City polisi, binlerce kişinin dağıldığı sırada gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Union Station binasının batı tarafında silahlı saldırıya uğrayan Super Bowl kutlamacıları arasında 21 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Saldırıda çocukların da bulunduğu belirtildi.

Saldırı sırasında Super Bowl kutlamacıları korkuyla kaçışırken, polis bölgeyi güvenli hale getirdi. Saldırıyla bağlantılı oldukları sanılan üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

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