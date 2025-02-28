ABD'de Kongre Baskını Davasında Hapis Korkusuyla İntihar Girişimi

Matthew Huttle, Kongre baskını davasında hapis korkusuyla intihar girişiminde bulundu. Görüntüler sosyal medyada hapishane koşullarını tartışmaya açtı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:50
ABD'de Kongre Baskını Davasında Hapis Korkusuyla İntihar Girişimi

ABD'de Kongre Baskını Davasında Şok Gelişme

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını olaylarına karışan ve kısa süre önce Başkan Donald Trump tarafından affedilen Matthew Huttle, trafik kontrolü sırasında yeniden hapse dönme korkusuyla kendini vurmaya çalıştı.

NBC News tarafından elde edilen habere göre, Huttle, Trump tarafından affedildikten sadece birkaç gün sonra, 26 Ocak'ta trafik kontrolü sırasında polis memurları tarafından vurularak yaşamını yitirdi. Olay anına ait görüntülerde, 42 yaşındaki Huttle'ın gözaltına alınma ihtimali karşısında yaşadığı panik açık şekilde gözlemleniyor.

Huttle'ın Son Anları

Vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, Huttle'ın panik içinde "Bunu yapamam. Bunun için hapse giremem" dediği anlar kaydedildi. Panik halinde aracına koşarak "kendimi vuracağım" diye haykıran Huttle, bu sırada polis memurunun "yapma" diye bağırması üzerine kendine ateş etmeye çalıştı.

Polis, Huttle'ın bu eylemi sırasında ona müdahale ederek kendisini vurmak zorunda kaldı. Özel Savcı Chris Vawter, olayla ilgili yaptığı açıklamada, polisin "kendini korumak için" Huttle'ı vurmakta haklı olduğunu savundu ve Huttle'ın kullanmaya çalıştığı silahın aracında bulunduğunu belirtti.

Sosyal Medyada Hapishane Koşulları Tartışılıyor

Bu olayın görüntülerinin yayılmasıyla birlikte, ABD'deki hapishane koşulları sosyal medya üzerinden geniş bir tartışma konusu haline geldi. Huttle'ın durumu, hapisteki kişilerin yaşadığı zorluklar hakkında farkındalık yaratırken, bazı kullanıcılar onu desteklerken diğerleri eleştirilerde bulundu.

Trump'ın 6 Ocak Davasına İlişkin Toplu Af Kararnamesi

Başkan Donald Trump, görevdeki ilk gününde imzaladığı af kararnamesiyle, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışan yaklaşık 1600 kişiye af ilan etti. Bu affın ardından, aşırı sağcı grup Proud Boys'un eski lideri Enrique Tarrio ve Oath Keepers grubunun lideri Stewart Rhodes da serbest bırakıldı.

Her iki lider de baskındaki rolleri nedeniyle "isyanı organize etmek" ve "komplo kurmak" gibi suçlamalarla yargılanmanın sonuçları olarak Rhodes 18 yıl, Tarrio ise 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rhodes ve Tarrio, Kongre baskını davalarında en uzun hapis cezasına çarptırılan isimler arasında yer alıyor.

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