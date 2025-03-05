ABD'de Olumsuz Hava Koşulları 200 Bin Kişiyi Elektriksiz Bıraktı

Olumsuz Hava Koşulları ABD'de Elektrik Kesintilerine Yol Açtı

ABD'nin birçok eyaletinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, sayıları 200 bini aşan insanı elektriksiz bıraktı. Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesi verilerine göre, ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde ciddi ölçüde elektrik hizmeti verilemediği kaydedildi.

Kasırga Olasılığına Karşı Uyarılar

North Carolina ve South Carolina'nın bazı bölgelerinde, kasırga olasılığı nedeniyle hazırlık yapmaları konusunda halk uyarıldı. Ayrıca, meteoroloji uzmanları, hafta sonuna kadar şiddetli yağmurların ülkenin batı bölgelerinde de etkili olabileceğine dikkat çekti.

Nebraska'da Seyahat Uyarısı

Nebraska'da yetkililer, rüzgar nedeniyle görüşün kısıtlanması sebebiyle zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini duyurdu. Bu durum, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Felaketin Bedeli

Öte yandan, ABD'nin Mississippi eyaletinde olumsuz hava şartları ve fırtınaların etkisiyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu trajik olay, kötü hava koşullarının ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.