ABD'de Sınır Güvenliği Personeli Katliamı: Jack LaSota Kefaletsiz Yargılanacak

ABD'de Sınır Güvenliği Personeli Katliamı

ABD'nin Maryland eyaletinde, sınır güvenliği personeli David Maland'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin katil zanlısı olarak tutuklanan Jack LaSota, kefaletsiz yargılanacak.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Maryland'deki mahkemede, Eyalet Başsavcısı James Elliott, Maland ve diğer 5 kişinin katil zanlısı ve Zizian adlı 'tarikatın lideri' olduğu öne sürülen LaSota'nın ilk duruşmasında kefaletsiz yargılanmasını talep etti. Elliott, LaSota'nın kaçma riski ve kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle kefaletle tutuksuz yargılanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

LaSota'nın Suçlamaları

Mahkeme belgelerinde LaSota'nın son yıllarda birden fazla cinayetle bağlantılı olduğu ve Zizian olarak bilinen aşırılıkçı grubun lideri olduğu bilgileri yer aldı. Maryland polisi, 34 yaşındaki LaSota'nın, 32 yaşındaki Michelle Zajko ve 26 yaşındaki Daniel Blank ile birlikte gözaltına alındığını, özellikle Maland'nın ölümüyle olan bağlantılarının teyit edildiğini açıkladı.

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Zajko'nun satın aldığı iki silah 20 Ocak'ta Vermont'ta trafik denetimi sırasında durdurulan bir araçta ele geçirildi. Bu silahların, Maland'ın öldürülmesiyle ilişkili olduğu iddia edildi. Ayrıca, Zizian üyelerinin çoğunun internet üzerinden tanışan genç ve orta yaş grubundaki bireylerden oluştuğu vurgulandı.

Diğer Suçlamalar ve Gözaltı Durumu

Polis, LaSota'nın izinsiz mülke girme ve araçta silah bulundurma gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu bir kez daha belirtti. LaSota'nın birlikte gözaltına alındığı kişilerin, mühimmat ve silah takılı kemerle siyah elbise giydikleri ve kamyonlarında bir tüfek ile tabanca bulundurdukları ifade edildi.