ABD'de Sivrisinek Yoluyla Bulaşan Virüs Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

New Hampshire'da Doğu At Ensefaliti Vakası

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, sivrisineklerden bulaşan doğu at ensefaliti (Eastern Equine Encephalitis) virüsü nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Hastanın Durumu ve Hastaneye Kaldırılması

Eyaletin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (DHHS), yaptığı yazılı açıklamada, ağır semptomlar gösteren bir hastanın hastaneye kaldırıldığını ve yapılan testlerin sonucunda doğu at ensefaliti virüsünün pozitif çıktığını bildirdi.

Virüsün Geçmişi ve Diğer Vaka Bildirimleri

DHHS, bu virüsün bölgede en son 2014 yılında görüldüğünü belirtirken, Massachusetts ve Vermont eyaletlerinde de benzer vakaların tespit edildiğini açıkladı.

Sivrisinek Mücadelesi ve Önlemler

Massachusetts yetkilileri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Plymouth ve Worcester bölgelerinde ilaçlama çalışmaları yapacaklarını duyurdu. Ayrıca, Oxford bölgesinde akşam saatlerinde planlanan açık hava etkinliklerinin iptal edildiği bildirildi.

Doğu At Ensefaliti Hakkında

Enfekte sivrisinekler tarafından insanlara bulaşan bu virüs, nadir görülen ancak ölümcül olabilen bir hastalık olarak tanımlanıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'unun hayatını kaybettiği ve hastalığı atlatanların bazı nörolojik problemlerle karşılaşabileceği bildiriliyor.

Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği yer alıyor. Ne yazık ki, şu anda bu hastalığa karşı etkili bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.