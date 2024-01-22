ABD'de soğuk havalar 80'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı

ABD'de bir haftadır devam eden soğuk hava dalgası, 80'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. CBS News'in haberine göre, kış şartlarından milyonlarca Amerikalı olumsuz etkilendi.

ABD'de birçok yerde kutup soğukları hayatı olumsuz etkiliyor. Oregon'da buz fırtınası sebebiyle olağanüstü hal ilan edilirken, Pensilvanya, Kaliforniya ve İndiana'da elektrikler kesildi. Son 1 haftada 80'den fazla kişi soğuk havadan kaynaklanan kazalarda öldü. Soğuk hava hafta başına kadar devam edecek. Kutup soğuklarından 100 milyondan fazla kişi zarar gördü. Yaklaşık 100 bin kişi elektriksiz kaldı. Tennessee eyaletinde ise 10 milyon kişiye enerji tasarrufu çağrısı yapıldı.