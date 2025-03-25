ABD'de STK'lar Huckabee'nin İsrail Büyükelçiliği İçin Atanmasına İtiraz Etti

66 sivil toplum kuruluşu, Huckabee'nin İsrail'e büyükelçi olarak atanmasına karşı çıkarak Senato'ya mektup gönderdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 21:57
ABD'de STK'lar Huckabee'nin İsrail Büyükelçiliği İçin Atanmasına İtiraz Etti

ABD'de onlarca sivil toplum kuruluşu (STK), Başkan Donald Trump'ın eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi İsrail'e büyükelçi atama planına karşı çıkmak için Senato'ya mektup yazdı. İlgili mektuba 66 STK imza attı ve Huckabee'nin bu göreve uygun olmadığını belirttiler.

STK'ların Çıktığı Ortak İtiraz

Mektupta, Huckabee'nin geçmişinin, Filistin halkı, Müslümanlar ve Yahudiler için bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapılarak, bu durumun özgürlük ve adalet arayışına zarar vereceği belirtildi. STK temsilcileri, Huckabee'nin Müslüman karşıtı ve antisemitik inançlarının yanı sıra, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını destekleyen aşırı görüşlerinin, bu kritik diplomatik görev için uygun olmadığını ifade etti.

Huckabee'nin İfadeleri Eleştirildi

Mektupta, Huckabee'nin "Filistinli diye bir şey yok" ve "İşgal diye bir şey yok" gibi açıklamalarına da yer verildi. Bunun yanı sıra, Huckabee'nin Batı Şeria'nın İsrail'e ait olduğu yönündeki yorumları da büyük bir endişe kaynağı olarak gösterildi.

ABD'nin İtibarı İçin Duyulan Endişe

STK liderlerinin mektubun sonunda, ABD'nin itibarını yeniden inşa etme çabası içerisinde, aşırı görüşlere sahip bir kişinin böylesine önemli bir göreve atanmasının büyük bir hata olacağı vurgulandı.

Huckabee'nin resmen atanabilmesi için ABD Senatosu'ndan onay alması gerekiyor. Eski valinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşim yerlerine destek verdiği biliniyor. Huckabee, daha önce yaptığı açıklamalarda İslam'ı "gezegendeki en ölümcül kargaşayı teşvik eden bir din" olarak tanımlamış ve Batı Şeria için "Yahuda ve Samara" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası hukuk açısından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimleri yasa dışı kabul ediliyor ve bu durum, uluslararası toplulukta tartışmalara yol açıyor.

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