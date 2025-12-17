Muş'ta Okul Çevresi Denetiminde 1 İşyerine Adli İşlem

Muş'ta Okul Çevresi Denetimi: 1 İşyerine Adli İşlem

Emniyet ekipleri 228 kişi ve 17 işletmeyi kontrol etti

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde okullar ve okul çevrelerinde düzenlenen denetimler, asayişin korunması ve öğrencilerin zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında büfeler, tekel bayileri ve marketler titizlikle incelendi. Özellikle sigaranın paket açılarak satılması ile 18 yaş altı bireylere tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesi hususlarına odaklanıldı.

Uygulamada 228 şahıs ve 17 işletme kontrol edilirken; yaşı küçük bir şahsa sigara sattığı tespit edilen 1 iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

Muş Valiliği, kamu düzeninin muhafazası, 18 yaş altı bireylerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplum huzurunun sağlanması amacıyla okul çevresi denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN OKUL VE OKUL ÇEVRELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 228 KİŞİ İLE 17 İŞ YERİ KONTROL EDİLİRKEN, YAŞI KÜÇÜK ŞAHSA SİGARA SATTIĞI BELİRLENEN 1 İŞ YERİ SAHİBİNE ADLİ İŞLEM UYGULANDI.