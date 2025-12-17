DOLAR
Muş'ta Okul Çevresi Denetiminde 1 İşyerine Adli İşlem

Muş'ta okul çevresi denetiminde 228 kişi ve 17 iş yeri kontrol edildi; yaşı küçük kişiye sigara sattığı belirlenen 1 iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 23:20
Muş'ta Okul Çevresi Denetiminde 1 İşyerine Adli İşlem

Muş'ta Okul Çevresi Denetimi: 1 İşyerine Adli İşlem

Emniyet ekipleri 228 kişi ve 17 işletmeyi kontrol etti

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde okullar ve okul çevrelerinde düzenlenen denetimler, asayişin korunması ve öğrencilerin zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında büfeler, tekel bayileri ve marketler titizlikle incelendi. Özellikle sigaranın paket açılarak satılması ile 18 yaş altı bireylere tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesi hususlarına odaklanıldı.

Uygulamada 228 şahıs ve 17 işletme kontrol edilirken; yaşı küçük bir şahsa sigara sattığı tespit edilen 1 iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

Muş Valiliği, kamu düzeninin muhafazası, 18 yaş altı bireylerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplum huzurunun sağlanması amacıyla okul çevresi denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

