ABD'de Tartışmalı Gizemli Dronlar FAA Tarafından Yetkilendirildi

Gizemli Dronların FAA Denetimindeki Uçuşları

ABD'de geçtiğimiz yıl tartışmalara yol açan "gizemli" dronların çoğunun, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yetkilendirildiği bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 2024 yılı sonlarında özellikle New Jersey ve New York gibi kuzeydoğu eyaletlerinde görülen bu dronların durumuna dair bilgiler paylaştı.

FAA'nın Araştırmaları ve Kamuoyundaki Merak

Leavitt, New Jersey'de tespit edilen dronlar için FAA'nın araştırma amaçlı uçuş yetkisi verdiğini vurguladı. Bu durumun kamuoyunda büyük bir merak uyandırdığına dikkat çekti.

Uluslararası Dron Kullanım İhtimalleri

Leavitt, olası bir düşmanlığı gündeme getirerek, "Bu bir düşman (olayı) değildi." dedi. Bunun yanı sıra, dronların uçuşları ile ilgili ilk görüntüler 18 Kasım 2024 tarihinde New Jersey bölgesinde ortaya çıkmış, ardından New York cephelerinde de gözlemlenmeye başlanmıştı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler, kamuoyunda endişelere yol açtı.

Trump'ın Değerlendirmeleri ve FAA Kısıtlamaları

Beyaz Saray, dronların güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair herhangi bir kanıt bulmadığını kamuoyuna açıkladı. Eski Başkan Donald Trump, Mar-a-Lago'da yaptığı basın toplantısında, "Bu dronların nereden kalkıp indiğini askerlerimiz biliyor, Başkan biliyor ama neden açıklama yapmadıklarını anlayamıyorum." dedi. Trump, yetkililerin açıklama yapmaması yüzünden halk arasında şüpheler oluştuğunu belirtti.

FAA, daha sonra 22'den fazla şehirde dron uçuşlarına kısıtlama getirerek durumu kontrol altına almaya çalıştı.