ABD'de Trump'a Yönelik Tehditler: Shannon Depararra Atkins Gözaltına Alındı

ABD'nin Florida eyaletinde, sosyal medya platformlarında Donald Trump'a yönelik tehditler içeren paylaşımlar yapan Shannon Depararra Atkins (46) gözaltına alındı. West Palm Beach Polisi tarafından yapılan açıklamada, Atkins'in tehdit içerikli mesajlarının Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) bildirildiği duyuruldu.

Atkins'in Trump'a ''öldürme, toplu silahlı saldırı ya da terör eylemi gerçekleştirme'' tehdidinde bulunduğu ifade edildi. Gözaltına alındığı esnada yapılan üst aramasında kokain bulunduğu bilgisi de basın bülteninde yer aldı. Bu sebeple, Atkins uyuşturucu bulundurmakla da suçlanıyor.

Trump'ın Palm Beach'teki malikanesi Mar-a-Lago'ya birkaç kilometre mesafede yaşayan Atkins'in malikaneye ulaşmaya çalıştığına dair herhangi bir belirtinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Donald Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da düzenlenen mitingde silahlı bir saldırıya uğramıştı. Söz konusu saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.