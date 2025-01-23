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ABD'de Trump'ın Doğumla Vatandaşlık Hakkını Kaldırma Kararı Geçici Olarak Engellendi

Seattle'da bir federal hakim, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran kararını geçici olarak durdurdu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:31
ABD'de Trump'ın Doğumla Vatandaşlık Hakkını Kaldırma Kararı Geçici Olarak Engellendi

Trump'ın Vatandaşlık Kararnamesi Geçici Olarak Durduruldu

ABD'nin Seattle eyaletinde bir federal hakim, Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesini geçici olarak durdurdu. Bu karar, göçmen ailelerin ABD'de doğmuş çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasını durduran 14. Anayasa Değişikliği'nin anayasaya "açıkça aykırı" olduğu ifadeleri ile desteklendi.

Bölge Yargıcı Coughenour'ın Açıklamaları

ABD Bölge Yargıcı John Coughenour, 40 yıldan fazla bir süredir yargıçlık yaptığını belirterek, "Sunulan davanın burada olduğu kadar açık olduğu başka bir dava hatırlamıyorum. Bu açıkça anayasaya aykırı bir emirdir" dedi. Coughenour'ın bu durdurma kararı, Trump'ın doğum yoluyla vatandaşlık konusundaki değişikliği yasal bir engelle karşıladığı ilk olay olma özelliği taşıyor.

Yıllık 150 Bin Çocuk Etkilenecek

ABD'de her yıl yaklaşık 150 bin çocuk, vatandaş olmayan anne babadan doğmakta ve ülke sınırları içinde doğduğu için vatandaş olma hakkını elde etmektedir. Ancak Trump'ın gelecek ay yürürlüğe girmesi planlanan kararnamesi, ülkede kaçak bir şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan bir çocuğun yalnızca babası vatandaş veya yeşil kart sahibi değilse doğum hakkıyla vatandaşlık garantisini alamayacağını öngörüyordu.

Demokrat Eyalet Savcılarından Dava

Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzalarken, bu karara karşı 18 Demokrat eyalet savcısı dava açmıştı.

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