Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Sakaltutan'da Karla Mücadeleyi Denetledi

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan-Refahiye Karayolu Sakaltutan mevkiindeki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi ve güvenlik uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 03:08
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 03:08
Erzincan-Refahiye Karayolu'nda saha incelemesi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleriyle birlikte Erzincan-Refahiye Karayolu Sakaltutan mevkiinde devam eden kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yürütülen çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Karayolları 164. Şube Şefi İrfan Dumanlı'dan bilgi alan Vali Aydoğdu, sahada görev yapan ekiplere teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için tüm ilgili birimlerin alanda görev yaptığını belirten Vali Aydoğdu, hem yolculuk yapan vatandaşlara hem de çalışmaları yürüten personele sıcak çorba ikramında bulundu.

Kar temizleme çalışmalarının tam bir koordinasyon içinde aralıksız sürdüğünü ifade eden Vali Aydoğdu, can ve mal güvenliği için vatandaşların kar lastiği, zincir gibi uygun ekipmanlarla yola çıkmalarının ve trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

