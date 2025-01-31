ABD'de Uçak ve Askeri Helikopter Çarpışması: 40 Ceset Sudan Çıkarıldı

Washington'da Uçak Kazası: En Az 40 Ceset Bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington yakınlarında gerçekleşen trajik bir kazada, bir yolcu uçağının askeri bir helikopterle çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerden en az 40'ının cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Bir güvenlik yetkilisinden alınan bilgilere göre, Ronald Reagan Havalimanı'na iniş esnasında çarpışmanın meydana geldiği uçaktan 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu, 40 cesedin sudan çıkarıldığı açıklandı. Ayrıca, kazaya dair araştırmaların devam ettiğini ve uçağın kara kutularının bulunduğunu duyurdu.

Trump'tan Açıklamalar

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, kazanın sebeplerine dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Truth Social platformundan yapılan paylaşımda, "Black Hawk helikopteri çok yüksekte uçuyordu, gerçekten çok yüksekti. 200 fit (yaklaşık 60 metre) sınırının çok üzerindeydi. Bunu anlamak bu kadar karmaşık değil, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Havalimanının hemen yakınındaki Potomac Nehri'nde yolcu arama ve uçak enkazı araştırma çalışmaları sürüyor.

Kazanın Detayları

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), çarşamba akşamı Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçak ile Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını bildirmişti. Kazada toplamda 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçak ile 3 askeri personelin bulunduğu helikopter Potomac Nehri'ne düşmüştü ve yetkililer kurtulan olmadığını açıklamışlardı.

Trump, kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." dedi.