DOLAR
35,98 -0,34%
EURO
36,88 0,96%
ALTIN
3.235,74 -0,32%
BITCOIN
3.440.628,5 2,26%

ABD'de Uçak ve Helikopter Çarpışması: 55 Kişinin Kalıntılarına Ulaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan çarpışmada hayatını kaybedenlerin kalıntılarına ulaşıldı. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:41
ABD'de Uçak ve Helikopter Çarpışması: 55 Kişinin Kalıntılarına Ulaşıldı

ABD'de, yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı açıklandı. Yetkililer, Washington İtfaiye ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı John Donnelly'in açıklamalarına göre, kazada yaşamını yitirenlerin cesetlerini bulmak için Potomac Nehri'nde yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Donnelly, kazada hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığını ve kimliklerinin tespit edildiğini belirtti. Hayatını kaybeden her vatandaşın cesedinin bulunması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Kaza Detayları

ABD Federal Havacılık İdaresi, 29 Ocak tarihinde Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines’a ait bir uçağın Black Hawk tipi askeri helikopterle çarpıştığını duyurmuştu. Uçak, 60 yolcu ve 4 mürettebatla birlikte hava alanına yakın bir mesafede bulunan Potomac Nehri’ne düşerken, askeri helikopterde 3 askeri personel bulunmaktaydı. Ne yazık ki, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıkladı.

Başkan Trump’ın Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebi hakkında, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." ifadesini kullanarak, kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilir olması gerektiğini vurguladı. Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Ataması Müjdesi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Mecralar ve Çocukların Güvenliği Üzerine Önemli Açıklamalar
3
Ticaret Bakanlığı Ocak Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paylaşım Platformlarına Düzenleme Müjdesi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlere Şiddetle Mücadele Konusunda Taviz Yok
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim Bütçesi 2002'den Bugüne 290 Kat Arttı
7
Moskova'daki Çok Katlı Binada Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor