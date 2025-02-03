ABD'de Uçak ve Helikopter Çarpışması: 55 Kişinin Kalıntılarına Ulaşıldı

ABD'de, yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı açıklandı. Yetkililer, Washington İtfaiye ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı John Donnelly'in açıklamalarına göre, kazada yaşamını yitirenlerin cesetlerini bulmak için Potomac Nehri'nde yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Donnelly, kazada hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığını ve kimliklerinin tespit edildiğini belirtti. Hayatını kaybeden her vatandaşın cesedinin bulunması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Kaza Detayları

ABD Federal Havacılık İdaresi, 29 Ocak tarihinde Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines’a ait bir uçağın Black Hawk tipi askeri helikopterle çarpıştığını duyurmuştu. Uçak, 60 yolcu ve 4 mürettebatla birlikte hava alanına yakın bir mesafede bulunan Potomac Nehri’ne düşerken, askeri helikopterde 3 askeri personel bulunmaktaydı. Ne yazık ki, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıkladı.

Başkan Trump’ın Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebi hakkında, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." ifadesini kullanarak, kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilir olması gerektiğini vurguladı. Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." şeklinde konuştu.