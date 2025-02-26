ABD'de Yetişkinlerin %62'si Hristiyan, %30'u Dinsiz

ABD'de yapılan anket, yetişkinlerin %62'sinin Hristiyan, %30'unun ise dinsiz olduğunu gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:41
ABD'de Yetişkinlerin %62'si Hristiyan, %30'u Dinsiz

ABD Dini Görünüm Çalışması Sonuçlandı

Pew Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Dini Görünüm Çalışması" adlı anketin sonuçları dikkat çekici veriler ortaya koydu. Ankete katılan yetişkinlerin yüzde 62'si kendisini Hristiyan olarak tanımlarken, yüzde 30'u 'herhangi bir dine bağlı olmadığını' belirtti. Yüzde 8 diğer dini inançlara sahip olduğunu ifade etti.

Dinsiz Yetişkinler ve Diğer Dini İnançlar

Katılımcıların %30'u kendisini ateist ve agnostik olarak tanımlayanlar da dahil olmak üzere, din dışı grupta yer aldı. Yüzde 8'lik dilim ise Hristiyan çoğunluğun dışında; Yahudilik %2, Müslümanlık, Budizm ve Hinduizm %1 olarak kaydedilirken, diğer dinler %3 oranında belirtildi.

Yaş Gruplarına Göre Dini Tanım

Anket sonuçları, yaş gruplarına göre de ilginç farklılıklar sunuyor. 18-29 yaş grubunda %45, 30-49 yaş grubunda %54, 50-64 yaş grubunda %72 ve 65 yaş üzeri katılımcıların %78'i kendilerini Hristiyan olarak tanımladı.

Tanrı'ya İnanış ve İnançlar

Bir diğer çarpıcı bulgu ise, ankete katılan ABD'li yetişkinlerin %83'ünün "Tanrı'ya veya evrensel bir güce" inandığı, her 10 Amerikalıdan ise 7'sinin "cennet ve cehenneme" inandığı sonucuydu.

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