ABD'deki Gizemli Dronlar Radyoaktif Materyal İçin Mi Uçuyor?

Gizemli Dronların Kaybolan Radyoaktif Materyali Aradığı İddiası

ABD'nin New Jersey eyaletinde gözlemlenen ve son günlerde New York ile komşu eyaletlerde de görülen "gizemli" dronların, nakliye sırasında kaybolan radyoaktif materyal aramak için uçtuğu öne sürüldü.

New Jersey'nin Belleville Belediye Başkanı Michael Melham, yerel TV kanalı Fox 5'e verdiği mülakatta, bu dronların, ay başında kaybolan radyoaktif materyalin bulunması için hükümetin yürüttüğü bir arama çalışmasının parçası olduğunu ifade etti. Melham, "Şu anda New Jersey'de radyoaktif materyalin kaybolduğuna dair bir uyarı var. 2 Aralık'ta yapılan bir sevkiyat hasar görmüş durumda." dedi.

Yetkililerden Geldiği İddia ve Açıklamalar

Geçen hafta New Jersey'deki belediye başkanları ve eyalet meclisi üyeleri ile yapılmış "benzeri görülmemiş bir brifing" olduğuna dikkat çeken Melham, "Bu insansız hava araçlarının uzaylılar veya yabancı bir düşmanla ilgili olmadığı kesin, ancak yeterli bilgi verilmediği için komplo teorileri artıyor," şeklinde konuştu.

Öte yandan, New Jersey Enerji Bakanlığı ve Bağımsız Yetkililer, Melham’ın bu iddiasını reddetti. ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu, 2 Aralık'ta, Newfield'daki Nazha Kanser Merkezi'nden gönderilen radyoaktif materyal içeren tıbbi ekipmanın kaybolduğu konusunda bir uyarı yayınlamıştı.

ABD Ordusuna Dron Tedarik Eden Şirketten Açıklama

Ayrıca, son teknoloji insansız hava araçları tedarik eden Saxon Unmanned şirketinin sahibi John Ferguson, dronların, gizlice sokulmuş bir nükleer savaş başlığı'nı aramak için kullanıldığını öne sürdü. Ferguson, gece alçaktan uçan dronların, yeryüzündeki radyoaktif bir kaynağı "koklamak" için kullanıldığını belirtti.

Sosyal Medyada Dron Tartışmaları

Dronların ilk kez 18 Kasım tarihinde New Jersey’nin Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde görüldüğü bildirildi ve bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görgü tanıkları, bu insansız hava araçlarının bisiklet veya küçük bir araba boyutunda olduğunu ifade etti.

Ayrıca, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Golf sahası üzerinde de dronların tespit edilmesi üzerine yetkililer, olası saldırı ihtimaline karşı bölgedeki uçuşları kısıtladı.

Beyaz Saray, bu dronların güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair bir kanıt bulamadığını duyurdu. Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, bu dronların İran'a ait bir gemiden havalandığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Son olarak, İç Güvenlik Bakanlığı ve diğer kurumların yaptığı ortak açıklamada, drone olaylarında "anormal bir şey tespit edilmediği" ve bunların ulusal güvenlik açısından bir risk oluşturmadığı ifade edildi.

Donald Trump, yaptığı bir basın toplantısında, dronların nereden geldiğinin bilindiğini ancak yetkililerin kamuoyuna açıklama yapmamalarını eleştirerek, "Açıklama yapmalılar," dedi.