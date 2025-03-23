ABD'deki Türk Çocukları Ramazan'da Hacivat-Karagöz Gösterisiyle Eğlendi

Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu ABD'de Sahnelendi

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi'nde yapılan Hacivat-Karagöz gölge oyunu, Türk çocukları ve aileleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) ekibinin Ramazan etkinlikleri kapsamında sergilediği bu eğlenceli gösteri, Cliffside Park'ta gerçekleştirildi.

Ramazan'ın Manevi Atmosferiyle Buluştu

Etkinlikte çocuklar, gösteri öncesinde TAASNY ekibinden Hacivat ve Karagöz karakterleri hakkında bilgi aldılar. Camideki iftar yemeğinin ardından sahnelenen "Karagöz Her Yerde" adlı gösteri, çocukların yüzlerce yıllık geçmişe sahip bu karakterlerle tanışmasını sağladı. Geleneksel gölge oyunu, yetişkinler tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi.

Hedef: Geleneksel Kültürü Sürdürülebilir Kılmak

TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagöz-Hacivat gölge oyununu ABD'de sürdürülebilir hale getirmenin hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)'nın katkılarıyla bu sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmayı başardıklarını belirtti.

Karagöz Her Yerde ile Binlerce Çocuğa Ulaşıldı

ABD'deki tek profesyonel Karagöz oynatıcısı olan Yazıcı, 2016 yılında kurduğu "Karagöz Her Yerde" oluşumu ile binlerce çocuğa ulaştığını ifade etti. "Geleneksel kültürümüzü, hem Türk hem de Amerikalı çocuklarla buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk" diye ekledi.

Turne Devam Ediyor

Karagöz ve Hacivat gölge oyununun sergilendiği turne, ramazan boyunca sürecek. Oyun ayrıca, Ramazan Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi özel günlerde ABD'nin farklı eyaletlerinde sahne almaya devam edecek.