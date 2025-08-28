DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,9 -0,18%
ALTIN
4.483,5 -0,06%
BITCOIN
4.642.883,27 -0,73%

ABD'den Danimarka'ya: 'Sakin Olun' — Grönland Etki Kampanyası Tartışması

Danimarka'nın Grönland'da en az 3 ABD vatandaşının etki kampanyası iddiaları sonrası Washington, 'Danimarkalıların sakin olması gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:32
ABD'den Danimarka'ya: 'Sakin Olun' — Grönland Etki Kampanyası Tartışması

ABD'den Danimarka'ya: "Sakin olun" yanıtı

Grönland iddiaları sonrası diplomatik gerilim

Danimarka'nın, en az 3 ABD vatandaşı tarafından Grönland'da etki kampanyası yürütüldüğü iddialarının ardından, ülkedeki en üst düzey ABD'li diplomatik temsilci Maslahatgüzar Mark Stroh dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

CBS News'in aktardığına göre, Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkili bu duruma ilişkin olarak: "Danimarkalıların sakin olması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Grönland'daki ABD vatandaşlarının şahsi eylemleri hakkında yorum yapmayacaklarını, vatandaşların eylemlerini kontrol etmediklerini belirtti. Sözcü, ayrıca ABD'nin NATO müttefiki olarak Danimarka ile ilişkilerine değer verdiğini vurguladı.

Yetkili ayrıca, Stroh'un Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının ardından Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile "üretken bir görüşme" gerçekleştirdiğini kaydetti.

Danimarka'da yayın yapan DR haber sitesi, daha önce yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğünü iddia etmiş ve Trump'ı destekleyen Grönland vatandaşlarının isimlerini listelediklerini savunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
2
Adana Çukurova'da Kamera Kayıtlarıyla Yakalanan Bisiklet Hırsızı Tutuklandı
3
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil devrildi: 6 yaralı
4
Pluxee Sinema Günleri: Zorlu PSM'de Eylülde Ücretsiz Açık Hava Filmleri
5
ABD'den IPC Raporuna Tepki: Gazze'deki Kıtlık İddiaları Güvenilir Değil
6
Destici'den Netanyahu'ya Sert Tepki: 1915 Açıklamasına İtham
7
TİM Başkanı Gültepe: Suriye'de 3 Milyar Dolarlık İş Potansiyeli

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?