ABD'den Danimarka'ya: 'Sakin Olun' — Grönland Etki Kampanyası Tartışması

ABD'den Danimarka'ya: "Sakin olun" yanıtı

Grönland iddiaları sonrası diplomatik gerilim

Danimarka'nın, en az 3 ABD vatandaşı tarafından Grönland'da etki kampanyası yürütüldüğü iddialarının ardından, ülkedeki en üst düzey ABD'li diplomatik temsilci Maslahatgüzar Mark Stroh dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

CBS News'in aktardığına göre, Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkili bu duruma ilişkin olarak: "Danimarkalıların sakin olması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Grönland'daki ABD vatandaşlarının şahsi eylemleri hakkında yorum yapmayacaklarını, vatandaşların eylemlerini kontrol etmediklerini belirtti. Sözcü, ayrıca ABD'nin NATO müttefiki olarak Danimarka ile ilişkilerine değer verdiğini vurguladı.

Yetkili ayrıca, Stroh'un Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının ardından Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile "üretken bir görüşme" gerçekleştirdiğini kaydetti.

Danimarka'da yayın yapan DR haber sitesi, daha önce yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğünü iddia etmiş ve Trump'ı destekleyen Grönland vatandaşlarının isimlerini listelediklerini savunmuştu.