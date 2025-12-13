DOLAR
Manavgat'ta İlçe Müftüleri Toplantısı — İl Müftüsü Aydın Yığman Başkanlığında

İlçe Müftüleri Toplantısı Aralık ayında Manavgat'ta yapıldı. Aydın Yığman ilk kez başkanlık etti; 2025-2026 hizmetleri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:18
Manavgat'ta İlçe Müftüleri Toplantısı

Antalya il ve ilçe müftülükleri koordinasyonu güçlendiriyor

Her ay düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı, Aralık ayında Manavgat'ta gerçekleştirildi. Toplantının amacı, il ve ilçe müftülükleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, sahadaki tecrübeleri paylaşmak ve hizmetlerin etkinlik ile verimliliğini artırmaktır.

Kasım ayında göreve başlayan İl Müftüsü Aydın Yığman başkanlığında ilk kez düzenlenen toplantıya, İl Müftü Yardımcıları Ramazan Özgün Türkmen ve Talat Özmet, Manavgat İlçe Müftüsü Abdullak Eroğlu ile Antalya'nın diğer ilçelerinin müftüleri katıldı.

İl Müftüsü Aydın Yığman, toplantının açılış konuşmasında, "Görevimize başladıktan kısa süre sonra ilçe müftülerimizle bir araya gelmek, Antalya’nın dini hizmetlerini daha etkin kılmak adına önemli bir adım. Manavgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen din hizmetleri, cami ve Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri, aile ve dini rehberlik bürolarının çalışmaları, gençlik faaliyetleri, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler ile hayır hizmetleri detaylı şekilde ele alındı.

Ayrıca 2026 yılı içinde planlanan faaliyetlerin istişaresi yapıldı. İlçelerin faaliyet raporları sunuldu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü ve toplantı bu değerlendirmelerin ardından sona erdi.

