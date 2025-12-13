DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.865.081,65 -0,29%

Bolu’da Emekli Öğretmenin Evinden Tarih Fışkırıyor: II. Mahmut’un Masası ve Çanakkale Kılıçları

Bolu'da emekli öğretmen Yılmaz Özarslan'ın koleksiyonunda II. Mahmut’un yemek masası, 1915 tarihli Çanakkale süngüsü ve bakır kabartma Atatürk resmi gibi nadide eserler yer alıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:26
Bolu’da Emekli Öğretmenin Evinden Tarih Fışkırıyor: II. Mahmut’un Masası ve Çanakkale Kılıçları

Bolu’da Emekli Öğretmenin Evinden Tarih Fışkırıyor

Yılmaz Özarslan’ın evinde biriktirdiği yüzlerce eser, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bir zaman tüneli sunuyor. Emekli öğretmen, baba yadigârı parçalar ve dostlarından gelen eserlerle zenginleşen koleksiyonunda II. Mahmut’un yemek masasından, Çanakkale Savaşı’na ait süngü ve kılıçlara kadar pek çok tarihi objeyi muhafaza ediyor.

Koleksiyonun kaynağı ve sahibi

Bolu’da yaşayan ve 1981’de emekli olan, 28 yıl Kızılay Bolu Şube Başkanlığı yapan Yılmaz Özarslan (81), antika merakını babasından kalan dairede kurduğu özel koleksiyonla sürdürüyor. Özarslan, koleksiyonu hakkında, hobunun zamanla geliştiğini ve birçok parçanın dostları tarafından getirildiğini belirtiyor. Ayrıca eski paralar ve kendi yaptığı ufak tefek imalatlarla vakit geçirdiğini, kahvehane alışkanlığı olmadığı için burada mutlu olduğunu ifade ediyor.

II. Mahmut’un yemek masası: Koleksiyonun gözdesi

Koleksiyondaki en değerli parçalardan biri, II. Mahmut dönemine atfedilen yemek masası ve sandalyeleri. Özarslan, masanın ıslahat döneminde kullanıldığını ve orman mühendislerinin ahşabına bakarak 200 küsur yıllık olduğunu düşündüklerini aktarıyor. Yapılan araştırmalarda masanın II. Mahmut’a Fransa’dan, ıslahat döneminde 1927 yılında hediye edildiği bilgisine ulaşıldığı belirtiliyor.

Çanakkale Savaşı’ndan kalan eserler

Koleksiyonda dedesinin Çanakkale Savaşı’nda ele geçirdiği, 1915 tarihli Avustralya yapımı bir süngü, ona ait kılıçlar ve döneme ait diğer objeler yer alıyor. Ayrıca Karadeniz seyahatinde hediye edilen gümüş kabartma vazolar, 1978’de kendisine verilen bir vazo, çini eserler ve Pontus döneminden kaldığı belirtilen bir şarap şişesi de dikkat çekiyor.

Bakır dövme Atatürk portresi

Koleksiyonun bir diğer kıymetli parçası ise dedesinden kalan, bakır dövme tekniğiyle yapılmış kabartma Atatürk resmi. Özarslan, eserin çok eski olduğunu ve tarihini tam olarak bilemeyeceğini, ancak dedesinden kaldığını ve çerçevesini yaptırdığını belirtiyor.

Yılmaz Özarslan’ın koleksiyonu, kişisel tarih ve ulusal hafızayı bir araya getiren nadide parçalardan oluşuyor. Evindeki bu seçkin eserler, hem bireysel bir tutkunun ürünü hem de yerel tarih tutkunları için bir keşif alanı sunuyor.

BOLU'DA YAŞAYAN EMEKLİ ÖĞRETMEN YILMAZ ÖZARSLAN, ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ İLGİ DUYDUĞU VE YILLAR İÇİNDE...

BOLU'DA YAŞAYAN EMEKLİ ÖĞRETMEN YILMAZ ÖZARSLAN, ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ İLGİ DUYDUĞU VE YILLAR İÇİNDE TOPLADIĞI YÜZLERCE ESKİ ESERİ KOLEKSİYONA DÖNÜŞTÜRDÜ.

KOLEKSİYONDA, II. MAHMUT'TAN KALAN YEMEK MASASINDAN, ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAKİ KILIÇLARA KADAR BİRÇOK...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
3
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
4
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
5
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
6
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi
7
Sinop’ta Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama