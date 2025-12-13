Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı

Uygulama detayları ve ele geçirilen maddeler

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürüttüğü 'Huzur 27' uygulaması kapsamında çok sayıda aranan şahsı yakaladı ve trafik kurallarını ihlal eden araçlara cezai işlem uyguladı.

Uygulamada toplam 13 bin 610 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs yakalandı.

Denetimler sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 gram uyuşturucu madde ile 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olarak 66 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında bin 330 araç sorgulanırken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 71 araca toplam 797 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

