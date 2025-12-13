DOLAR
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te 'Huzur 27' uygulamasında 13 bin 610 kişi sorgulandı; 54 aranan şahıs yakalandı, 71 araca 797 bin 439 TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:59
Uygulama detayları ve ele geçirilen maddeler

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürüttüğü 'Huzur 27' uygulaması kapsamında çok sayıda aranan şahsı yakaladı ve trafik kurallarını ihlal eden araçlara cezai işlem uyguladı.

Uygulamada toplam 13 bin 610 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs yakalandı.

Denetimler sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 gram uyuşturucu madde ile 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olarak 66 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında bin 330 araç sorgulanırken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 71 araca toplam 797 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

