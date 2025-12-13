DOLAR
Nebi Hatipoğlu TBMM'de Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 2026 Bütçe Görüşmelerinde

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TBMM Genel Kurulu 5. gün oturumunda Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının 2026 bütçe görüşmelerine katıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:21
Nebi Hatipoğlu TBMM Genel Kurulu'nda 2026 bütçe görüşmelerine katıldı

Genel Kurul'da Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının bütçesi ele alındı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinin 5. gün oturumunda yerini aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerindeki mesai, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin ele alınmasıyla devam etti. Görüşmelerin 5'inci gününde Genel Kurul'daki çalışmalara Hatipoğlu da katılım sağladı.

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumların 2026 yılı bütçelerine ilişkin görüşmelere devam ediyoruz. Yürütülen çalışmaların ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadeleri yer aldı.

