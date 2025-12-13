İzmir Dikili'de 5 aydır kayıp: 85 yaşındaki Memet Ayrıldı

Çandarlı'da başlayan arama çalışmalarından henüz sonuç yok

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Memet Ayrıldı, 22 Temmuz sabahı yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi. Ailesi durumu jandarma ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi; geniş çaplı aramalara rağmen şu ana kadar iz bulunamadı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Ayrıldı’nın 22 Temmuz sabahı saat 05.58’de evinden çıktığı tespit edildi. Aramalara jandarma, İZAKUT ve gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı; ekipler, Ayrıldı’nın en son görüldüğü noktalardan başlayarak çevrede yoğun arama yaptı ancak henüz bir sonuca ulaşılmadı.

Aile, gördükleri veya yerini bilenlerin kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi için sokak sokak afiş asıp köy köy dolaşarak yardım çağrısında bulunuyor.

Kıyafet bilgisi: Kısa kollu beyaz tişört, krem rengi pantolon, spor ayakkabı ve beyaz şapka.

Ailenin açıklamaları:

Oğlu Duran Ayrıldı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "22 Temmuz sabah 05.58’de babam İzmir’deki Çandarlı Üniversitesinden sabah namazını kıldıktan sonra çıktı. Daha geri dönmedi. O günden bugüne arıyoruz. Kolluk kuvvetlerinden herkesten yardım aldık ama kimse bulamadı. Yani erişemedik. Yani bulamadık, denk gelmedik. Dikili Çandarlı’da bütün otobüs duraklarına, direklere, her tarafa babamın resmini broşür olarak yapıştırdık. Esnafın herkesin haberi var. Ama bir türlü denk gelmedik. Bulamıyoruz. O gün bu gündür perişanız. Babamızı bulmak istiyoruz. Babamızın can güvenliğinden endişe ediyoruz artık. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Sadece kulakları biraz az işitiyordu. Başka bir şey yoktu. Her zaman sabah doğa yürüyüşüne çıkıyordu. Saat 11-12 gibi geri geliyordu ama o gün geri gelmedi. O zamandan bu zamana kadar arıyoruz. Sokak sokak arıyoruz. Bulamıyoruz. İzmir Buca’da da her tarafa, köylere gittik baktık. Kimse bulamadı. Üç tane güvenlik kamerası görüntüsü var. Bir tanesini jandarma buldu, ikisini biz bulduk. Jandarmanın bulduğu görüntünün babam olup olmadığını bilmiyoruz. Evimizin arkasında Karagöl tarafı var. Orada mı bir şey oldu yoksa geri mi döndü bilmiyoruz. Kısa kollu beyaz bir tişört, krem rengi pantolon, spor ayakkabı ve beyaz bir şapkası vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah rızası için yardım istiyorum. Babamızı ölü ya da diri bulmak istiyoruz. Ben umudumu hiçbir zaman tüketmedim, sonuna kadar arayacağım."

Diğer oğlu İlhan Ayrıldı ise şunları söyledi: "Normalde her sabah yürüyüşe gidiyordu. Geri dönmedi. 11-12 gibi geliyordu. Geri dönmeyince kolluk kuvvetlerine haber verdik. Biz de aradık. Dağ taş aradık. Aramalarımız bir ayı geçti. Köy köy, sokak sokak arandı. Afişleri her yere astık. Ama hiçbir geri dönüş alamadık. O zamanlar çok sıcaktı, 40 dereceleri buluyordu. Bir şişe suyla ve bir parça börekle evden ayrılmıştı. Akıl sağlığı yerindeydi, sağlığı iyiydi. Ormanda yürüyordu. Acaba düştü mü, başına bir şey mi geldi diye düşünüyoruz. Hâlâ arıyoruz. Asılsız ihbarlar geldi, hepsine gittik. Devletimizden tekrar arama çalışmalarına destek vermelerini rica ediyoruz".

Aile yetkililerden arama çalışmalarının yeniden ve daha kapsamlı şekilde sürdürülmesini talep ederken, Memet Ayrıldı'yı gören ya da yerini bilenlerin en yakın güvenlik birimine bilgi vermesi istendi.

İLHAN AYRILDI (SOLDA), DURAN AYRILDI (SAĞDA)