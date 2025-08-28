DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,9 -0,18%
ALTIN
4.483,5 -0,06%
BITCOIN
4.642.883,27 -0,73%

ABD'den IPC Raporuna Tepki: Gazze'deki Kıtlık İddiaları Güvenilir Değil

Dorothy Shea, IPC'nin Gazze kıtlığı raporunu 'güvenilirlik ve dürüstlük' ilkelerine uymadığı gerekçesiyle reddetti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:14
ABD'den IPC Raporuna Tepki: Gazze'deki Kıtlık İddiaları Güvenilir Değil

ABD'den IPC Raporuna Tepki: Gazze'deki Kıtlık İddiaları Güvenilir Değil

BM Güvenlik Konseyi toplantısında Dorothy Shea'dan sert eleştiriler

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, BM tarafından desteklenen Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna yönelik eleştirilerini açıkladı.

Shea, IPC tarafından yayımlanan ve İsrail'in politikaları sonucu Gazze'de kıtlık yaşandığını gösteren raporun güvenilirlik ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde hazırlanmadığını öne sürdü. Bu değerlendirmeyi, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 15 üyesinin Gazze'deki durumu görüşmek üzere dün bir araya geldiği toplantıda yaptı.

Toplantıda Shea, raporun Gazze'de yarım milyondan fazla Gazzelinin kıtlığa maruz bırakıldığını ortaya koyduğunu hatırlatarak, açlığın gerçek bir sorun olduğunun farkında olduklarını belirtti. Ancak, sorunların yalnızca güvenilirlik ve dürüstlükle çözülebileceğini vurgulayarak, 'Ne yazık ki IPC'nin son raporu bu konuda sınıfta kaldı' ifadesini kullandı.

Shea, raporun yazarlarından birinin 'İsrail'e karşı uzun zamandır önyargılı' olduğunu ve raporun hazırlanış sürecinde 'normal standartların' dikkate alınmadığını iddia etti.

Ayrıca Shea, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye 2 milyon tondan fazla yardım geçişine izin verdiğini öne sürerek, 'Gazze'de aç bırakma politikası yürütüldüğüne ilişkin yanlışlığı da reddediyoruz' dedi.

Shea, Gazze'ye yardımların mekanizmalarının oldubittiye getirilmemesi gerektiğini savunurken, mayıstan bu yana bazı sivillerin insani yardım dağıtım noktalarında öldürülmesine neden olduğu öne sürülen sözde 'Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın desteklenmesini savundu.

Diğer yandan, Gazze Şeridi halen İsrail saldırıları ve insani yardımı kısıtlayan ablukası altında ciddi bir insani felaket yaşıyor; açlık yayılıyor, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi eksikliği sürüyor ve başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

IPC'nin son raporunda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrinde kıtlığın (IPC'nin 5. seviyesi, yani felaket) makul kanıtlarla doğrulandığı belirtilmişti.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
2
Adana Çukurova'da Kamera Kayıtlarıyla Yakalanan Bisiklet Hırsızı Tutuklandı
3
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil devrildi: 6 yaralı
4
Pluxee Sinema Günleri: Zorlu PSM'de Eylülde Ücretsiz Açık Hava Filmleri
5
ABD'den IPC Raporuna Tepki: Gazze'deki Kıtlık İddiaları Güvenilir Değil
6
Destici'den Netanyahu'ya Sert Tepki: 1915 Açıklamasına İtham
7
TİM Başkanı Gültepe: Suriye'de 3 Milyar Dolarlık İş Potansiyeli

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?