ABD'den IPC Raporuna Tepki: Gazze'deki Kıtlık İddiaları Güvenilir Değil

BM Güvenlik Konseyi toplantısında Dorothy Shea'dan sert eleştiriler

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, BM tarafından desteklenen Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna yönelik eleştirilerini açıkladı.

Shea, IPC tarafından yayımlanan ve İsrail'in politikaları sonucu Gazze'de kıtlık yaşandığını gösteren raporun güvenilirlik ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde hazırlanmadığını öne sürdü. Bu değerlendirmeyi, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 15 üyesinin Gazze'deki durumu görüşmek üzere dün bir araya geldiği toplantıda yaptı.

Toplantıda Shea, raporun Gazze'de yarım milyondan fazla Gazzelinin kıtlığa maruz bırakıldığını ortaya koyduğunu hatırlatarak, açlığın gerçek bir sorun olduğunun farkında olduklarını belirtti. Ancak, sorunların yalnızca güvenilirlik ve dürüstlükle çözülebileceğini vurgulayarak, 'Ne yazık ki IPC'nin son raporu bu konuda sınıfta kaldı' ifadesini kullandı.

Shea, raporun yazarlarından birinin 'İsrail'e karşı uzun zamandır önyargılı' olduğunu ve raporun hazırlanış sürecinde 'normal standartların' dikkate alınmadığını iddia etti.

Ayrıca Shea, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye 2 milyon tondan fazla yardım geçişine izin verdiğini öne sürerek, 'Gazze'de aç bırakma politikası yürütüldüğüne ilişkin yanlışlığı da reddediyoruz' dedi.

Shea, Gazze'ye yardımların mekanizmalarının oldubittiye getirilmemesi gerektiğini savunurken, mayıstan bu yana bazı sivillerin insani yardım dağıtım noktalarında öldürülmesine neden olduğu öne sürülen sözde 'Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın desteklenmesini savundu.

Diğer yandan, Gazze Şeridi halen İsrail saldırıları ve insani yardımı kısıtlayan ablukası altında ciddi bir insani felaket yaşıyor; açlık yayılıyor, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi eksikliği sürüyor ve başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

IPC'nin son raporunda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrinde kıtlığın (IPC'nin 5. seviyesi, yani felaket) makul kanıtlarla doğrulandığı belirtilmişti.