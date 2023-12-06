ABD'den İsrail'e vize kararı: Batı Şeria'daki saldırıların sorumlularına kısıtlama!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Batı Şeria'daki şiddet olaylarına karıştığı düşünülen aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere yönelik vize kısıtlamalarının uygulanacağını açıkladı.

ABD'den İsrail'e vize kararı: Batı Şeria'daki saldırıların sorumlularına kısıtlama!
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Gazze'de savaş hız kesmeden sürerken gündeme dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan son gelişmeye göre ABD'nin İsrailli aşırı yanlısı kişilere yönelik kısıtlama yapılacağına yönelik bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yaptığı açıklamada İsrail'e karşı yeni vize kararı alınacağına dair ayrıntılar yer aldı.

Blinken, tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Batı Şeria'da barış, güvenlik veya istikrarı tehlikeye atan bireyleri hedef alan yeni bir vize kısıtlama politikasını duyurarak, bölgede şiddet olaylarından sorumlu tutulan aşırılık yanlısı olan İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlaması getirileceğini vurguladı.

Belirtilen Kişilerin Aileleri de Kısıtlamaya Tabi Olabilir

Dışişleri Bakanlığı'nın bu yaklaşımını Batı Şeria'daki saldırılardan sorumlu tutulan Filistinlilere de genişletilebileceğini belirten Blinken, "Bu bireylerin yakın aile üyeleri de benzer kısıtlamalara maruz kalabilir" şeklinde ifade etti.

Vize kısıtlamalarının hangi kişilere uygulanacağı konusunda detay vermeyen Blinken, Gazze'de yürütülen saldırganlık üzerine kurulu düşüncenin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Ayrıca açıklamada, "Geçtiğimiz hafta İsrail'de, ABD'nin kendi yetkilerini kullanarak harekete geçmeye hazır olduğunu açıkça ifade ettim. Batı Şeria'da sivillere yönelik tüm şiddet eylemleri için, faili ya da mağduru kim olursa olsun, hesap verebilirlik arayışımızı sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı. ABD tarafından yapılan bu açıklamalarla birlikte dünya genelinde Gazze'li sivillere yapılan saldırıların kabul görülemeyeceği tekrar gündeme gelmiş oldu. 


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