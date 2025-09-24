ABD'den Kuzey Kore'ye: 'Tam Nükleer Silahsızlanma' Taahhüdü Sürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin politikasının 'tam nükleer silahsızlanma' hedefine bağlı kaldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:13
ABD'den Kuzey Kore'ye: 'Tam Nükleer Silahsızlanma' Taahhüdü Sürüyor

ABD'den Kuzey Kore'ye: 'Tam Nükleer Silahsızlanma' Taahhüdü Sürüyor

Dışişleri: Politika değişmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin politikasının 'tam nükleer silahsızlanma' hedefi doğrultusunda sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan bir sözcü, Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin sorusunu yanıtlarken bu vurguyu yaptı. Sözcü, ABD'nin politikası konusunda netlik sağladığını belirtti.

Bu açıklama, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Washington'un nükleer silahsızlanma talebinden vazgeçmesi durumunda görüşmelere açık olabileceğine dair açıklamasının ardından gelmesiyle dikkat çekti.

Ayrıca, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac 17 Eylül'de başkent Seul'de yaptığı açıklamada, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Güney Kore ile ABD'nin geleneksel olarak paylaştığı nihai hedeftir." ifadelerini kullanmıştı.

Yetkililerin açıklamaları, ABD'nin resmi duruşunun değişmediğini ve bölgesel güvenlik gündeminde tam nükleer silahsızlanma hedefinin öncelikli kaldığını gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
Antalya'da Alacak Tartışması: Baba Öldü, Sanığın Duruşması Başladı
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Kırıkkale'den 'Gazze' Mektubu
4
Metin Singer’in elebaşı olduğu suç örgütü “Mahzen-44” operasyonuyla çökertildi
5
Pençe-Kilit operasyonundaki şehit ateşi Konya'yı yaktı
6
Gazze'de Ekolojik Kırım: Abeer Butmeh 'En Kritik Dönemdeyiz'

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası