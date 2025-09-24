ABD'den Kuzey Kore'ye: 'Tam Nükleer Silahsızlanma' Taahhüdü Sürüyor

Dışişleri: Politika değişmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin politikasının 'tam nükleer silahsızlanma' hedefi doğrultusunda sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan bir sözcü, Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin sorusunu yanıtlarken bu vurguyu yaptı. Sözcü, ABD'nin politikası konusunda netlik sağladığını belirtti.

Bu açıklama, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Washington'un nükleer silahsızlanma talebinden vazgeçmesi durumunda görüşmelere açık olabileceğine dair açıklamasının ardından gelmesiyle dikkat çekti.

Ayrıca, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac 17 Eylül'de başkent Seul'de yaptığı açıklamada, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Güney Kore ile ABD'nin geleneksel olarak paylaştığı nihai hedeftir." ifadelerini kullanmıştı.

Yetkililerin açıklamaları, ABD'nin resmi duruşunun değişmediğini ve bölgesel güvenlik gündeminde tam nükleer silahsızlanma hedefinin öncelikli kaldığını gösteriyor.