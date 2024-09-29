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ABD'den Lübnan'a Seyahat Uyarısı Devam Ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik riskleri nedeniyle seyahat uyarısını yineledi ve vatandaşlarını uyardı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:34
ABD'den Lübnan'a Seyahat Uyarısı Devam Ediyor

ABD Lübnan'a Seyahat Uyarısını Sürekliliğini Koruyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın güvenlik durumundaki belirsizlikler sebebiyle, en yüksek dördüncü seviye seyahat uyarısını gerçekleştirdi. Bakanlık, bu durumu göz önünde bulundurarak, Beyrut Büyükelçiliği'nde görevli personelin ailelerinin ve acil olmayan görevlerde bulunan çalışanların ülkeyi terk etmeleri talimatını verdi.

Güvenlik Riski ve Seyahat Uyarıları

Açıklamada, "terör, silahlı çatışma, suç ve kaçırılma gibi riskler nedeniyle Lübnan'a seyahat edilmemesi gerektiği" belirtilmektedir. Özellikle Beyrut'ta kalmayı tercih edenlere, durumun kötüleşmesi ihtimaline karşı sığınaklar için hazırlıklı olmaları önerildi.

Lübnan'ın güney bölgeleri ve Suriye sınırı yakınlarındaki ABD vatandaşlarının bu alanları derhal terk etmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, durumun kötüleşmesi halinde Beyrut Büyükelçiliği'nin tahliye işlemlerini gerçekleştiremeyebileceği konusunda da uyarılar yapıldı.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Sonuçları

23 Eylül'den bu yana, İsrail ordusu Lübnan'a yönelik hava saldırılarına devam etmekte. Bu saldırılarda, Lübnan makamlarına göre 1052 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da bu saldırılarda öldüğü belirtildi. Yüzlerce hava saldırısının ardından, yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu ve ülke içinde önemli bir göç dalgası yaşanıyor.

Söz konusu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Lübnan'a seyahat edilmemesi gerektiği konusundaki uyarısı devam etmektedir.

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