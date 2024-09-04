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ABD'den Rusya'ya Seçim Müdahalesi Suçlaması

ABD, Rusya'yı başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlayarak yeni yaptırımlar açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 21:18
ABD'den Rusya'ya Seçim Müdahalesi Suçlaması

ABD, Rusya'yı Seçim Müdahalesi İle Suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine Rusya'nın bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformları üzerinden müdahale etmeye çalıştığını açıkladı.

Bakan Merrick Garland'dan Açıklama

Adalet Bakanı Merrick Garland, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın seçimlere müdahale çabalarını eleştirdi ve yeni yaptırımların uygulamaya konduğunu duyurdu.

RT ve Sosyal Medya Platformları

Garland, RT kanalı ve diğer sosyal medya platformlarının Moskova yönetimi tarafından seçim öncesinde kamuoyunu yönlendirmek için kullanıldığını ifade etti.

Yaptırımlar ve Hedefler

Rusya'nın yanı sıra Türkiye'deki Kostiantyn Kalashnikov ve Elena Afanasyeva isimli iki RT çalışanının, 10 milyon dolar harcayarak ABD'de siyasi etki yaratmaya çalıştığı bilgisi üzerine bu kişilere yaptırım uygulandığını bildirdi.

Bakan, ayrıca Social Design Agency (SDA) ve Structura National Technology adlı iki medya-iletişim firmasının da benzer nedenlerle yaptırıma tabi tutulacağını belirtti.

Geçmişteki İddialar

2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale etmeye çalıştığına dair bulunan kanıtlar sonrası, Moskova bu iddiaları reddetmişti.

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