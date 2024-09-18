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ABD'den Ukrayna'ya Doğal Gaz Sevkiyatı İçin Çağrı

12 Demokrat Temsilci, ABD hükümetine Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatını hızlandırma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:01
ABD'den Ukrayna'ya Doğal Gaz Sevkiyatı İçin Çağrı

ABD'den Ukrayna için Doğal Gaz Sevkiyatı Çağrısı

ABD'deki 12 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, Washington yönetimini Ukrayna ve Doğu Avrupa'daki ülkelere yönelik doğal gaz sevkiyatını hızlandırması için harekete geçmeye davet etti.

Enerji Bakanlığına Mektup Gönderildi

The Hill gazetesinin aktardığına göre, söz konusu Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Enerji Bakanlığına yönelik bir mektup kaleme alarak projelerin hızlı bir şekilde onaylanmasını istediklerini belirttiler.

Mektupta, "Ukrayna ve Doğu Avrupa'ya gaz tedarik edecek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinin öne alınmasının ve hızlandırılmasının jeopolitik istikrarı destekleyeceğine ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını ilerleteceğine inanıyoruz," ifadeleri yer aldı.

Projeleri İmzalayan Temsilciler

Söz konusu mektubu imzalayan Temsilciler Meclisi üyeleri arasında Marcy Kaptur, Lou Correa, Jim Costa, Don Davis, Chris Deluzio, Sylvia Garcia, Vicente Gonzalez, Chrissy Houlahan, Mary Peltola, Marie Gluesenkamp Perez, Marc Veasey ve Susan Wild bulunmaktadır.

Doğal Gaz İhtiyaçları ve Beklentiler

Rusya-Ukrayna çatışmasının öncesinde, Ukrayna doğal gaz ihtiyacını büyük ölçüde Rusya'dan karşılıyordu. ABD'nin net doğal gaz ihracatının, yeni LNG terminalleri devreye girmesiyle birlikte bu yıl günlük 13,6 milyar kubik fit seviyesine, 2025'te ise 16,4 milyar kubik fitte ulaşması öngörülmektedir.

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