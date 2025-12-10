Hadrianopolis’te 4. yüzyıl saray salonu ve eşsiz mozaikler bulundu

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti kazılarında, literatürde rastlanmayan motiflere sahip 4. yüzyıl mozaikleriyle donatılmış bir saray kabul salonu gün ışığına çıkarıldı. Buluntu, bölgenin arkeolojik zenginliğine yeni bir pencere açtı.

Kazı çalışmaları

Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülüyor. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığındaki ekip, kazıları İç Kale olarak adlandırılan bölgede yoğunlaştırdı. Çelikbaş, 2025 yılı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "İç Kale’nin hemen önünde geniş bir alana yayılan, tek odadan oluşan ve zemini mozaikle süslü bir bölüm ortaya çıktı" dedi ve buranın bir kabul salonu olduğunu vurguladı.

Mozaiklerin özellikleri

Mozaiklerde geometrik desenler öne çıkıyor; merkezde ise iki tavus kuşunun antitetik duruşla resmedildiği bir sahne yer alıyor. İki kuşun arasında bir su kabı ve kuşların sudan içerken tasvir edildiği görülüyor. Çelikbaş, "Mozaikte yer yer noksanlar var ama önemli değil; mozaiğin yüzde 80’lik bölümü sağlam şekilde günümüze ulaşmış" ifadelerini kullandı.

Desenler arasında dalgalı kurdele motifi, merkezde işlenmiş 8 kollu yıldız, panolarda kullanılan Süleyman düğümleri ve çeşitli geometrik motifler dikkat çekiyor. Çelikbaş, mozaiklerin adeta bir halı deseni gibi işlendiğini ve renk canlılıklarını koruduklarını söyledi. Ayrıca mozaiklerde eksik bir insan figürü tespit edildi; bu figürün mitolojik mi yoksa dini bir temsili mi olduğu henüz netleşmedi.

Gelecek planları ve arkeolojik önem

Kazı başkanı Çelikbaş, bulgunun hem Karadeniz Bölgesi hem de Anadolu arkeolojisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Literatürde olmayan motiflerin bazıları ilk kez burada tespit edildi" dedi. Çalışmalar 2025 yılı için tamamlanmış olsa da ekip, 2026 yılında sarayın diğer bölümlerinde açma çalışmalarına devam edecek. Mozaiğin korunması için geçici üstü yapılacak ve bölgenin yıl sonuna kadar ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

Hadrianopoliste tespit edilen bu saray kalıntısı ve benzersiz mozaikler, bölgenin tarihine ve Anadolu mozaik repertuarına yeni veriler kazandıracak nitelikte.

