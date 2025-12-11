DOLAR
Aydın Efeler'de Otomobil Takla Atıp Banka Şubesine Çarptı: 2 Yaralı

Aydın Efeler'de takla atan otomobil demir bariyerleri aşarak banka şubesine çarptı; sürücü ve yolcu yaralandı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:30
Kaza ve müdahale detayları

Aydın’ın Efeler ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil takla atarak yol kenarındaki demir bariyerleri aştı ve bir banka şubesine çarparak durdu.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi yeni dört yol mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Bulvarı istikametinden İzmir Bulvarı yönüne seyir halinde olan 09 AGZ 059 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç takla attı.

Takla atan otomobilin yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak bir banka şubesine çarpması sonucu, araçta bulunan sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanlarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazanın yaya ve insan trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede gece saatlerinde meydana gelmesi muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

