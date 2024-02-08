ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli muhalefet partisi eski Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi

Lapid, eski İsrail Başbakanı, X sosyal medya platformunda ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştüğünü duyurdu. Lapid, Blinken ile Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin kurtarılması konusunda yürütülen görüşmeleri değerlendirdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"İsrail toplumu bir bütün olarak, kaçırılanların (İsrailli esirler) ülkelerine geri getirilmesi ve Hamas'ın bitirilmesini istiyor. Bunlar çelişkili hedefler değildir, ikisinden de vazgeçmeyeceğiz."

Lapid, İsrail ile Hizbullah arasındaki Lübnan sınırı çatışmalarını da Blinken ile konuştuklarını söyledi. Lapid, kuzeyde siyasi bir çözüm gerektiğini belirtti. Lapid, Hamas'ın mali kaynaklarını kesmek için ABD'den destek talep ettiklerini duyurdu.

Gantz, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi, sosyal medya üzerinden Blinken ile yaptığı görüşmeyi paylaştı. ABD'nin kendilerine sağladığı desteği dile getiren Gantz, Gazze'ye gönderilen yardımların Hamas'ın eline geçmemesi için uluslararası bir mekanizma kurulmasını istediklerini belirtti. Gantz, Blinken ile Suudi Arabistan'la ilişkileri ve Lübnan sınırındaki siyasi sorunları da ele aldıklarını söyledi. Orta Doğu gezisine Suudi Arabistan'dan başlayan Blinken, Mısır ve Katar'ı ziyaret ettikten sonra İsrail'e gelmişti.