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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 2-4 Nisan'da Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 23:21
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görevine başladıktan sonra ilk kez NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 2-4 Nisan tarihlerinde Brüksel'e gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Rubio'nun ittifakın güvenlik öncelikleri, savunma harcamalarının artırılması ve Ukrayna'da barış gibi önemli konuların ele alınacağı belirtildi. Bunun yanı sıra, Rubio'nun Çin tehdidi hakkında da görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, aynı zamanda Rubio'nun yaz aylarında Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi ile ilgili detayları da görüşeceği açıklandı.

Bu toplantı, 1 Ekim'de görevi devralan Mark Rutte'nin katılımıyla gerçekleşecek ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olarak dikkat çekiyor.

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