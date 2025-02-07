ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Çin Yatırımlarına Sert Eleştiri

Rubio: "Çin Yatırımları Felaket Olmuştur"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in Latin Amerika'daki etkisine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Rubio, Dominik Cumhuriyeti'nde yaptığı açıklamada, "Çin'e yapılan yatırımlar pek çok ülke için felaket olmuştur" ifadesini kullandı.

Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele

Rubio, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader ile gerçekleştirdiği işbirliği öncesinde, Abinader'in uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir müttefik olduğunu vurguladı.

Düzensiz Göçmenler ve Suçlular

Düzensiz göçmenlerin yasadışı ikameti hakkında yorum yapan Rubio, "Dünyadaki tüm ülkelerin, uluslararası anlaşmalar uyarınca, başka bir ülkede yasa dışı olarak ikamet eden vatandaşlarını kabul etme yükümlülüğü var" dedi. Ancak, mevcut yönetimin suçlulara öncelik verdiğini kaydetti.

Venezuela, Nikaragua ve Küba’ya Yaptırımlar

Rubio, Venezuela, Nikaragua ve Küba'nın insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, bu ülkelere yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Haiti Krizi ve Çözümleri

Haiti'deki güvenlik ve insani krizle ilgili çözüm arayışlarına da değinen Rubio, Haiti'ye asker gönderme planlarının olmadığını bildirdi ve diğer ülkelerle işbirliği yapacaklarını belirtti.

Latin Amerika Ziyareti ve Çin’in Etkisi

Rubio, 1 Şubat'ta başladığı Latin Amerika ziyaretinde, Çin'in bölgede artan etkisini engellemek için çeşitli ülkeleri ziyaret etmeye başladı. 2 Şubat'ta Panama’yı ziyaret eden Rubio, Çin’in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini ifade etti.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı'nın egemenliğinin tartışmaya kapalı olduğunu belirterek, 2017'de yapılan Kuşak ve Yol Girişimi anlaşmasının yenilenmeyeceğini vurguladı. Mulino, Panama'nın bu girişimden ayrılacağını duyurdu.