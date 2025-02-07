DOLAR
35,97 -0,19%
EURO
37,36 0,06%
ALTIN
3.316,55 -0,67%
BITCOIN
3.517.130,97 -1,07%

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Çin Yatırımlarına Sert Eleştiri

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'in Latin Amerika'daki yatırımlarının birçok ülke için felaket olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:11
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Çin Yatırımlarına Sert Eleştiri

Rubio: "Çin Yatırımları Felaket Olmuştur"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in Latin Amerika'daki etkisine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Rubio, Dominik Cumhuriyeti'nde yaptığı açıklamada, "Çin'e yapılan yatırımlar pek çok ülke için felaket olmuştur" ifadesini kullandı.

Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele

Rubio, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader ile gerçekleştirdiği işbirliği öncesinde, Abinader'in uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir müttefik olduğunu vurguladı.

Düzensiz Göçmenler ve Suçlular

Düzensiz göçmenlerin yasadışı ikameti hakkında yorum yapan Rubio, "Dünyadaki tüm ülkelerin, uluslararası anlaşmalar uyarınca, başka bir ülkede yasa dışı olarak ikamet eden vatandaşlarını kabul etme yükümlülüğü var" dedi. Ancak, mevcut yönetimin suçlulara öncelik verdiğini kaydetti.

Venezuela, Nikaragua ve Küba’ya Yaptırımlar

Rubio, Venezuela, Nikaragua ve Küba'nın insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, bu ülkelere yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Haiti Krizi ve Çözümleri

Haiti'deki güvenlik ve insani krizle ilgili çözüm arayışlarına da değinen Rubio, Haiti'ye asker gönderme planlarının olmadığını bildirdi ve diğer ülkelerle işbirliği yapacaklarını belirtti.

Latin Amerika Ziyareti ve Çin’in Etkisi

Rubio, 1 Şubat'ta başladığı Latin Amerika ziyaretinde, Çin'in bölgede artan etkisini engellemek için çeşitli ülkeleri ziyaret etmeye başladı. 2 Şubat'ta Panama’yı ziyaret eden Rubio, Çin’in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini ifade etti.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı'nın egemenliğinin tartışmaya kapalı olduğunu belirterek, 2017'de yapılan Kuşak ve Yol Girişimi anlaşmasının yenilenmeyeceğini vurguladı. Mulino, Panama'nın bu girişimden ayrılacağını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Scholz'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki
2
Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
3
Erzurum'da Halk Otobüsü Yolcu Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı
4
Güney Kore'den DeepSeek Uygulamasına Güvenlik Uyarısı
5
Konya'da Şarampole Devrilen Otomobilde Bebek Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı
6
MCG Towers Davasında Yargılama Devam Ediyor: 13 Sanık Ayakta
7
Antalya'da Öğrenciler Türkiye'nin İlk Uzay Misyonunu Anlatan 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!