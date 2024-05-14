Uşak'ta ilkokulda taciz iddiası! Şüpheli tutuklandı

Uşak'ta sahte öğretmenden öğrenciye taciz

Uşak'ta bir ilkokulda yaşanan üzücü bir olayda, kendisini yeni atanan öğretmen olarak tanıttığı ve bir kız öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.



Olay, okuldaki bir kız öğrencinin, okul girişinde karşılaştığı U.B'nin (42) kendisini matematik öğretmeni olarak tanıttığını, elle taciz ettiğini iddia etmesiyle ortaya çıktı. Kız öğrencinin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine, şüpheli U.B. okul içinde durduruldu ve müdür yardımcısı odasına götürüldü.

Ancak şüpheli, kızını aramak için okula geldiğini iddia ederek savunma yaparken, okulda çocuğunun olmadığı tespit edilince polise bildirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilen U.B'nin durumuyla ilgili soruşturma sürüyor.