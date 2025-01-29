ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Mısır ile Gazze'yi Telefondan Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki güncel durumu ele aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rubio ve Abdulati'nin gazze'deki son gelişmeleri ve arabuluculuk çabalarını masaya yatırdığı belirtildi.

Rubio'nun, esirlerin serbest kalmasını sağlayan ateşkes anlaşması dolayısıyla Mısır'a teşekkür ettiği vurgulandı. Tarafların, Gazze genelinde devam eden insani yardım akışının kolaylaştırılması konusundaki memnuniyetlerini dile getirdikleri de duyuruldu.

Açıklamada, "Bakan Rubio, Hamas'ın Gazze'yi yeniden yönetememesi ve İsrail'i tehdit edememesi için çatışma sonrası yapılacak planlamada yakın işbirliğinin önemini vurguladı" ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Katar ve Mısır öncülüğünde, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığı biliniyor. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılacağı ifade ediliyor.