ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna-Rusya Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor

Marco Rubio: "Ukrayna-Rusya Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes müzakerelerinin sürdüğünü açıkladı. Kısa süre önce Kanada'da düzenlenen G7 toplantısının ardından basına konuşan Rubio, yaşanan sürecin zorluklarına dikkat çekerek, "Ukrayna-Rusya durumuna ilişkin ihtiyatlı iyimser olabiliriz. Ateşkese ilişkin müzakereler sürüyor. Zor ve karmaşık bir durum" dedi.

İlk Aşama: Silahların Susması

Rubio, Ukrayna'daki savaşın durdurulmasına yönelik çabaların devam ettiğini belirtti. İlk hedefin silahların susması olduğunu vurgulayan Rubio, her iki tarafın da pazarlıklara açık olması gerektiğini ifade etti. "Bu savaşı bitirmenin tek yolu müzakere sürecidir. Müzakereler, her iki tarafın da bir şeyler vermesini gerektirir" şeklinde konuştu.

Gümrük Vergileri Üzerine Açıklamalar

ABD ve Kanada arasındaki gümrük vergileriyle ilgili tartışmalara da değinen Rubio, bu konunun G7 toplantısında masaya yatırılmadığını belirtti. "Başkanın hedefi, uluslararası ticaretin temel çizgisini yeniden belirlemektir. Bu, Japonya, Almanya veya başka bir ülkeye karşı bir düşmanlık olarak düşünülmemelidir" ifadelerini kullandı.

Mahmud Halil Duruşması

Columbia Üniversitesi'nden Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Rubio, Hamas’a destek veren yabancı öğrencilere vize verilmemesi gerektiğini dile getirdi. "İlerleyen günlerde daha fazla vize iptali bekleyebilirsiniz. Bu öğrencileri ülkeye hiç almamalıydık" diyerek, vize politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Halil'in tutuklanmasının detaylarını aktaran Rubio, işlemlerin devam ettiğini ve konuyla ilgili daha fazla bilgi veremeyeceğini ifade etti.