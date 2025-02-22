ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukraynalı Mevkidaşı Sybiha ile Barış İçin Görüştü

Barış İçin Telefon Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'da barışın sağlanması amacıyla Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile telefonda görüştü. 21 Şubat'ta gerçekleşen bu görüşme, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi çerçevesinde yapılmış olup, önemli bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio ve Sybiha arasındaki görüşme, Başkan Trump'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde etkili eylemler de dahil olmak üzere, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme konusundaki kararlılığını vurgulamak amacı taşıyordu.

Ayrıca, iki bakan arasındaki bu iletişim, kalıcı bir barışa ulaşmayı hedefleyen çok sayıda üst düzey görüşmenin son halkası olarak kaydedildi.