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ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail, UNRWA İle İlgili Kanıt Sunmamıştır

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA ile ilgili iddialarına dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 00:32
ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail, UNRWA İle İlgili Kanıt Sunmamıştır

ABD Dışişleri Bakanlığı Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili iddialarına yönelik herhangi bir kanıt sunmadığını duyurdu.

Miller'dan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine karşı engelleme isteği hakkında soruları yanıtladı. Miller, "İsrail hükümetinin UNRWA'ya karşı elinde tuttuğu iddiaları kamuoyu ile paylaşması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

İddiaların İncelenmesi

Miller, UNRWA'nın, çalışanları hakkında ortaya atılan iddiaları incelemek için kendi sorumluluğu çerçevesinde soruşturmalar başlattığını belirtti. Ancak, İsrail'in bugüne kadar bu iddialarla ilgili somut bir kanıt sunmadığını vurguladı.

UNRWA'nın Rolü Önemli

Miller, "UNRWA'nın Gazze'deki Filistinli mültecilerin insani ihtiyaçlarını karşılama görevini üstlenmesi son derece önemlidir. Eğer UNRWA giderse, çocuklar ve diğer siviller ihtiyaç duydukları yiyecek, su ve ilaç kaynaklarına ulaşamaz hale gelecektir. Bu durumu kesinlikle kabul edilemez buluyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail-İran İlişkileri

Matthew Miller, ayrıca İsrail'in İran topraklarına yaptığı füze saldırılarını, "İsrail'in yanıt verme hakkı" olarak değerlendirdi. "İran'dan İsrail'e 200 balistik füze fırlatıldı. İsrail'in bu saldırıya yanıt verme hakkı vardır ve bunu destekliyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Son olarak, Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından örgütün yeni bir lider seçme sürecinde olduğu düşünüldüğünü ifade eden Miller, bu sürecin birkaç hafta içinde sonuçlanabileceğini aktardı.

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