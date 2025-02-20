ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 6 Medya Aboneliğine İptal Talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, personeline 6 medya organının aboneliklerini iptal etme talimatı verdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:13
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 6 Medya Aboneliğine İptal Talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Medya Aboneliklerine İptal Talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülke genelindeki 6 medya organının aboneliklerinin iptal edilmesi için personeline talimat verdi. Washington Post'un haberine göre, bu karar, Donald Trump yönetiminin federal kesintilerinden etkilenen medya kuruluşlarının sayısını artırma çabası olarak ifade ediliyor.

İlk Talimat 11 Şubat’ta Verildi

Dışişleri Bakanlığı, 11 Şubat tarihinde dünya genelindeki diplomatik makamlarına, "görev açısından kritik olmayan medya aboneliklerinin" iptal edilmesini istedi. Bu yönde atılan adımlar, üst düzey güvenlik ve maliyet azaltma stratejileri ile ilişkilendiriliyor.

Öne Çıkan Medya Kuruluşları

14 Şubat tarihinde bakanlık çalışanlarına, öncelikle ABD'deki The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News, The Associated Press ve Reuters gibi önemli yayın organlarının aboneliklerinin iptal edilmesi gerektiği bildirildi.

İtiraz Hakkı ve Gerekçeler

Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının belirli abonelikleri korumak için itirazda bulunma hakları da bulunuyor. Ancak, itiraz yapılabilmesi için güçlü gerekçeler sağlamaları gerektiği kaydedildi.

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