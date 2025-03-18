ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Hamas Gerginliği Açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların sorumlusunun Hamas olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:12
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Hamas Gerginliği Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Kritik Açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail ordusunun ateşkesi bozarak Gazze'yi tekrar havadan bombalamaya başlamasının sebeplerini değerlendirerek, "Savaştan ve düşmanlıkların yeniden başlamasından tamamen Hamas sorumludur," ifadesini kullandı.

Bruce, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın, Özel Temsilci Steve Witkoff'un geçen çarşamba sunduğu 'köprü' önerisini kabul etmesi durumunda her ölümün önlenebileceğini savundu. Bu bağlamda, Hamas’ın, İsrail ile devam eden anlaşma sürecini zorlaştırmakla suçlandığını belirtti.

"Hamas, önümüzdeki zorlayıcı anlaşmayı geciktiriyor ve Filistinlileri sonuçlarına katlanmaya zorluyor" diyen Tammy Bruce, ABD'nin İsrail-Hamas ilişkileri konusundaki yaklaşımını kararlılıkla koruduğunu vurgulayarak, "Barış için İsrail'in yanında durun," ifadesini kullandı.

İsrail Ordusu Şiddetli Saldırılara Yeniden Başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Görevlilerin açıklamalarına göre, Gazze'ye bu sabah düzenlenen hava saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişi hayatını kaybederken, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun saldırıların yeniden başlatılması talimatının, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından verildiği bildirildi. Ateşkesi ihlal eden İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Öte yandan, Hamas, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese ara bulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlarken, hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" dile getirdi. Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri, Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının saldırıların yeniden başlamasında etkili olduğunu belirtti.

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