ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Medya Aboneliklerine İptal Talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Adım

ABD Dışişleri Bakanlığı, peroneline, ülkede bulunan 6 önde gelen medya kuruluşunun aboneliklerini iptal etme talimatı verdi. Washington Post'un haberine göre, Donald Trump yönetimi dönemindeki federal kesintiler, medya organlarını da olumsuz etkiledi.

Medya Abonelikleri İçin İptal Talepleri

Bakanlık, ilk olarak 11 Şubat tarihinde, tüm diplomatik misyonlarından "görev açısından kritik olmayan medya aboneliklerinin" iptal edilmesini istedi. 14 Şubat tarihine gelindiğinde ise ABD'deki önde gelen yayın organları olan The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News, The Associated Press ve Reuters gibi kurumların aboneliklerinin iptal edilmesini önceliklendirdi.

İtiraz Hakkı ve Gerekçeler

Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının, belirli abonelikleri korumak için itirazda bulunabilecekleri, ancak bunun için güçlü gerekçeler sunmaları gerektiği ifade edildi. Bakanlık, akademik ya da profesyonel dergiler dışında kalan ve görev açısından kritik olmayan abonelikleri durdurma kararını da doğruladı.