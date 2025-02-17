ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan Bağımsızlığı Desteği İfadesini Sildi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Değişiklik

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğine dair ifadeler kaldırıldı. Bu değişiklik, Bakanlığın Tayvan ile olan ilişkilerini yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.

Yeni Açıklamalar ve Destek Vurgusu

Amerikan CNBC kanalının haberine göre, yapılan bu güncellemede, Tayvan'ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile gerçekleştirdiği teknoloji ve yarı iletken geliştirme projelerinde işbirliği vurgulandı. Ayrıca, Washington yönetiminin uluslararası örgütlere üyelik konusundaki desteğini 'uygulanabilir durumlarda' sürdüreceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, değişikliklerin 'rutin' güncellemeler olduğunu ve amacın kamuoyunu Tayvan ile olan gayriresmi ilişkiler hakkında bilgilendirmek olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, “Her iki tarafın da statükoyu tek taraflı olarak değiştirmesine karşıyız” denildi.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığı ve Netlik

Tayvan Dışişleri Bakanı Lin Chia-lung, ABD-Tayvan ilişkilerindeki destek ve olumlu duruştan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ancak, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bu değişikliklere ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Çin ile Tayvan arasındaki sorun, tarihsel kökleri 1949 yılına kadar uzanan bir karmaşa. O yıldan bu yana Tayvan, fiili olarak bağımsız bir yönetim sürdürmekte. Ancak, Çin yönetimi, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görmekte ve bu durumu güç kullanarak değiştirebileceğini vurgulamakta.