ABD Dışişleri, Rümeysa Öztürk'ün Vize İptali ile İlgili Bilgi Vermedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Boston'da gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün vize iptaliyle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Öztürk'ün vizesinin neden iptal edildiğine dair bir soruya yanıt vermeyen bakanlık, sadece “Mahkemelerce karara bağlanacak bir süreç hakkında konuşmayacağım” ifadesiyle yetindi.

Bakanlık sözcüsü Tammy Bruce, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun konuya dair yapmış olduğu açıklamaları hatırlatarak, Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nın Öztürk’ün suç işlediğini düşündüğünü ve bu nedenle mahkemeye gönderildiğini belirtti. Bruce ayrıca, benzer durumlar hakkında ek bilgi veremeyeceğini de vurguladı.

Bakan Rubio, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk ile ilgili açıklamasında, yönetimin bu konuda net bir tutum sergilediğini ifade etti. Rubio, “Hamas destekçisi” olarak tanımladığı 300’den fazla öğrencinin vizesinin iptal edildiğini duyurdu.

Rubio’nun açıklamalarına göre, bu süreç “her gün” devam ediyor. “Bu delilerden birini her bulduğumda vizesini elinden alıyorum, 300 ve hatta belki daha fazla kişi. Her gün etrafı kırıp döken bu delileri arıyoruz” şeklinde ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rümeysa Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini de ifade etti.