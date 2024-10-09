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ABD, Google'ı Tekelleşme Nedeniyle Bölmeyi Planlıyor

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın çeşitli hizmetlerini satışa zorlayacak önerileri değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:34
ABD, Google'ı Tekelleşme Nedeniyle Bölmeyi Planlıyor

ABD, Google Üzerinde Baskı Kuruyor

ABD, arama motoru Google'ı tekelleşme ile suçlayarak, şirketin bazı uygulamalarını ve hizmetlerini satma zorunluluğunu gündeme getirdi.

Adalet Bakanlığı'nın Değerlendirmeleri

BBC'nin bildirdiğine göre, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Google’ın tekelleşme ve çevrim içi arama alanında rekabeti ihlal ettiği yönünde verdiği kararın ardından bazı sert çözüm yollarını değerlendirmekte. Bu çerçevede, Google'ın web tarayıcısı Chrome, uygulama mağazası Play ve Android gibi ürünlerini, arama motoru Google'a sunduğu avantajların engellenmesi için kullanmasını önleyecek çözümler önerileceği belirtiliyor.

Öneriler ve Beklentiler

Adalet Bakanlığının, 20 Kasım'a kadar daha detaylı bir teklif sunması bekleniyor. Öneriler arasında Google'ın belirli bölümlerinin satılması, diğer şirketlerle özel anlaşmalarının engellenmesi ve yapay zeka destekli arama verilerinin rakiplere açılması yer alabilir.

Öte yandan, Google’ın 20 Aralık’a kadar kendi önerilerini sunma hakkı bulunuyor.

Google'ın Tepkisi

Google’ın mevzuat işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland, hükümetin önerilerini aşırılık olarak nitelendirirken, bu durumun tüketiciler için daha fazla zarar riski taşıdığını ifade etti. Mulholland, Google’ın Chrome ve Android gibi ürünlerin ücretsiz olarak sunulduğunu, bu hizmetlerin internete erişim sağladığını belirtti.

ABD'deki Tekelleşme Davası

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ı çeşitli ürünlerini reklam için kullanarak tekelleşmekle suçlayarak mahkemeye başvurmuştu. Dünya genelindeki çevrim içi aramaların yaklaşık %90'ı Google üzerinden gerçekleşiyor. Bakanlık, Google'ın uzun yıllardır hukuka aykırı davranış sergilediğini ve bu taktiklerin şirketi güçlendirdiğini ileri sürmüştü. Mahkeme, 5 Ağustos'ta verdiği kararda, Google’ın internet aramalarındaki ve reklamlardaki tekelini koruma amacıyla yasaları ihlal ettiğine hükmetti.

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