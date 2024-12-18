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ABD, Guantanamo Hapishanesinden 3 Tutukluyu Ülkelerine Gönderdi

ABD, Guantanamo Hapishanesindeki 3 tutukluyu, biri 17 yıl suçsuz yatan Kenyalı olmak üzere ülkelerine geri gönderdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:07
ABD, Guantanamo Hapishanesinden 3 Tutukluyu Ülkelerine Gönderdi

ABD, Guantanamo Hapishanesindeki Tutukluları Ülkelerine İade Ediyor

ABD'nin Guantanamo hapishanesinden, biri 17 yıldır suçlama olmadan tutulan 3 tutuklu ülkelerine geri gönderildi. Bu durum, Guantanamo Körfezi'ndeki askeri hapiste tutulan tutuklularla ilgili dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

Pentagon'dan Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Malezyalı iki tutuklu, Muhammed Nazir Bin Lep ve Muhammed Farik Bin Amin ile Kenyalı Muhammed Abdul Malik Bajabu'nun, ülkelerine göndereildiğini açıkladı. Açıklamada, bu kişilerin mahkumlara yapılan eziyetlerle bilinen hapishaneden ayrıldığı belirtildi.

Bali Bombalamalarıyla İlgili İfade

Bali Adası'nda 2002 yılında gerçekleştirilen ve 22 ülkeden 202 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı eylemlere dair yapılan yargılamada, Malezyalı tutukluların, saldırının başındaki isim olan Endonezyalı Encep Nurjaman aleyhinde ifade vermeyi kabul ettiği kaydedildi.

17 Yıl Suçlama Bekleyen Kenyalı

Kenyalı tutuklu Muhammed Abdul Malik Bajabu, 17 yıl boyunca herhangi bir suçlama olmadan Guantanamo'da tutuluyordu. Hapisteki diğer tutuklular arasında, çoğunluğu Yemen asıllı 15 kişinin daha bulunduğu ifade ediliyor.

Guantanamo Hapsi Üzerine Eleştiriler

ABD yönetiminin 11 Eylül saldırılarından bu yana terör suçlamasıyla tuttuğu, çoğu Müslüman yüzlerce kişi, Guantanamo hapishanesinde gözaltında tutuluyor. Hapishane, sık sık kötü muamele ve işkence iddialarıyla gündeme geliyor.

Pentagon'un açıklamasında, "ABD, tutuklu nüfusunu sorumlu bir şekilde azaltmaya ve nihayetinde Guantanamo Körfezi tesisini kapatmaya yönelik çabalarına destek verilmesini takdirle karşılamaktadır." ifadesi dikkat çekti.

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