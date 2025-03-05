ABD, Hamas ile Gizli Görüşmelere Başladı

ABD, Hamas ile ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yaptığını açıkladı. Görüşmelerde esirlerin serbest bırakılması masada.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 20:16
ABD, Hamas ile Gizli Görüşmelere Başladı

ABD Hükümeti Hamas ile İlk Kez Doğrudan Görüşmeler Yürütüyor

ABD medyası, Washington yönetiminin Hamas ile gizli görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü. Bu görüşmelerin, Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve ABD-İsrail ilişkilerinin güçlendirilmesi konularında odaklandığı belirtiliyor.

Görüşmelerin Detayları

Axios haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, görüşmelere ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler öncülük ediyor. Boehler'in geçtiğimiz haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkilileri ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmelerin içeriği, ABD-İsrail çifte vatandaşı esirlerin serbest bırakılmasına ve daha geniş kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına yöneliktir.

Görüşmeleri değerlendiren kaynaklar, Trump yönetiminin Hamas ile iletişim kurma hususunda İsrail hükümeti ile istişare ettiğini, ancak yapılan görüşmelerin içeriğinin Tel Aviv'e farklı kanallar aracılığıyla ulaştığını ifade etti.

Beyaz Saray ve Hamas'tan Ses Yok

Henüz bir mutabakat sağlanamadan devam eden görüşmelere dair, Beyaz Saray ve Hamas'tan resmi bir açıklama yapılmadığı öne sürüldü.

Günümüzde Gazze'de 59 İsrailli esir olduğu ve bunlardan beşinin Amerikan vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Devletten Emeklilere Kıyak: Yüzde 30 Destek ile Yeni Dönem Başlıyor

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Market Yangını: Çalışanların İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi
2
Brüksel'de Su Yönetimi İçin Tarihi Forum: TDT Bölgesel Su Forumu
3
ABD, Golden Pass'in LNG İhracat İznini Uzattı
4
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi
5
Katar ve Endonezya Dışişleri Bakanları Gazze ve Batı Şeria'yı Görüştü
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İddialı Açıklama: Terör Belası Tarihin Çöplüğüne Atılacak
7
İHH, Halep'te Yıkıntılar Arasında Toplu İftar Düzenledi

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Emeklilikte Çığır Açacak Düzenleme: Erken Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

Devletten Emeklilere Kıyak: Yüzde 30 Destek ile Yeni Dönem Başlıyor

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava