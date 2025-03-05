ABD, Hamas ile Gizli Görüşmelere Başladı

ABD Hükümeti Hamas ile İlk Kez Doğrudan Görüşmeler Yürütüyor

ABD medyası, Washington yönetiminin Hamas ile gizli görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü. Bu görüşmelerin, Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve ABD-İsrail ilişkilerinin güçlendirilmesi konularında odaklandığı belirtiliyor.

Görüşmelerin Detayları

Axios haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, görüşmelere ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler öncülük ediyor. Boehler'in geçtiğimiz haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkilileri ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmelerin içeriği, ABD-İsrail çifte vatandaşı esirlerin serbest bırakılmasına ve daha geniş kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına yöneliktir.

Görüşmeleri değerlendiren kaynaklar, Trump yönetiminin Hamas ile iletişim kurma hususunda İsrail hükümeti ile istişare ettiğini, ancak yapılan görüşmelerin içeriğinin Tel Aviv'e farklı kanallar aracılığıyla ulaştığını ifade etti.

Beyaz Saray ve Hamas'tan Ses Yok

Henüz bir mutabakat sağlanamadan devam eden görüşmelere dair, Beyaz Saray ve Hamas'tan resmi bir açıklama yapılmadığı öne sürüldü.

Günümüzde Gazze'de 59 İsrailli esir olduğu ve bunlardan beşinin Amerikan vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.